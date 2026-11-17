Diesel euro 5, stop rinviato al 2027: Senato approva decreto

(Teleborsa) - L'aula del Senato ha approvato il decreto anche noto come 'diesel Euro 5', con 77 voti favorevoli e 42 contrari. Essendo stato approvato dalla Camera, diventa quindi legge.



Il provvedimento proroga fino al primo ottobre 2027 le limitazioni al traffico per le auto diesel Euro 5 nei comuni con oltre 30.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, anche in attesa dell'aggiornamento dei piani regionali per la qualità dell'aria.

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