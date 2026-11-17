EuroGroup Laminations, Kepler taglia il prezzo obiettivo e conferma l'Hold

Aspettative di redditività a medio termine più contenute

(Teleborsa) - Kepler Chevreux ha ridotto il target price sul titolo EuroGroup Laminations a 0,85 euro (da 1,20 euro) confermando la raccomandazione Hold.



Gli analisti hanno rivisto le proprie stime e ridotto del 29% il prezzo obiettivo per riflettere "aspettative di redditività a medio termine più contenute e ipotesi più prudenti nel modello DCF" (flussi di cassa scontati). "Nonostante una valutazione apparentemente non onerosa e un elevato rendimento del flusso di cassa libero", precisano, "la persistente debolezza del rendimento sul capitale investito e la limitata visibilità sugli utili ci impediscono di adottare un approccio più ottimistico".



Le vendite del terzo trimestre si sono attestate sostanzialmente in linea con le attese, a 184,6 milioni di euro (-0,2% su base annua; -1% stime Kepler), con il segmento "Industrial & Infrastructure" in crescita del 14,5%, che ha compensato il calo del 9,2% nel segmento "E-mobility". L'EBITDA rettificato è sceso del 27,6% su base annua a 18,1 milioni (in linea con le previsioni), con una contrazione del margine di 370 punti base, al 9,8%. La redditività nel segmento industriale ha deluso (margine al 9,3% contro stima Kepler dell'11,3%), mentre i margini nell'E-mobility hanno registrato un recupero, attestandosi al 10,2% (rispetto alla stima Kepler dell'8,5%). L'indebitamento netto ha raggiunto i 299 milioni, leggermente migliore delle attese (305 milioni) e sostanzialmente in linea con il livello registrato un anno prima.



Il management ha confermato la guidance per l'intero esercizio 2026 (vendite tra 700 e 750 milioni, margine EBITDA di circa l'11%, FCF operativo positivo e investimenti in conto capitale pari a 45 milioni). La redditività del quarto trimestre dovrebbe beneficiare di compensazioni lungo la catena di fornitura per un valore compreso tra 5 e 10 milioni, di misure di efficientamento e di un miglioramento delle performance nel segmento E-mobility, sebbene si preveda che le vendite nel quarto trimestre saranno inferiori a quelle del terzo.



Gli analisti hanno ridotto le stime di vendita per il periodo 2026–28 dell'1–3%, riflettendo principalmente una "prospettiva più cauta per il segmento industriale", e hanno rivisto l'EBITDA rettificato rispettivamente del +2%, -2% e -3%. Gli esperti prevedono inoltre una perdita netta "più marcata" nel 2026, il raggiungimento del pareggio nel 2027 e un ritorno all'utile nel 2028, ma con "una visibilità ancora limitata". Si aspettano che il flusso di cassa libero "rimanga positivo nel periodo considerato", con un rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA pari a 2,6x nel 2026, in calo a 2,0x nel 2028.

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