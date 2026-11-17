Francoforte: scambi negativi per IONOS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di hosting web e cloud , che mostra un decremento del 3,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di IONOS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di servizi per la presenza online rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di IONOS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,79 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 35,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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