Hyaccelerator 2026: Snam annuncia vincitori di Call4Startup e Call4Fellow

(Teleborsa) - Snam ha annunciato i vincitori dell’edizione 2026 di Hyaccelerator, il programma di accelerazione corporate nato per favorire lo sviluppo di soluzioni cleantech innovative, mettendo in connessione startup, ricercatori, partner industriali e istituzioni accademiche.



Lanciato all’inizio di quest’anno con un approccio rinnovato, combina due iniziative: Call4Startup – giunta alla quinta edizione e dedicata a startup e PMI che sviluppano tecnologie innovative con potenziale industriale; Call4Fellows – lanciata per la prima volta nel 2026 con l’obiettivo di avvicinare la ricerca scientifica di frontiera alle applicazioni industriali.





I vincitori della Call4Startup



La quinta edizione della Call4Startup, la challenge “Connect, evolve, integrate”, ha registrato un numero record di oltre 75 candidature provenienti da tutto il mondo. Cinque startup, 44.01, Atom-x, Noon Energy, Remedium Energy e UniSieve, sono state selezionate per accedere alla prima fase del percorso di accelerazione, la Discovery Phase.



Al termine della Discovery Phase, durante la quale i cinque finalisti hanno partecipato ad approfondimenti tecnici dedicati e sessioni di confronto e conoscenza reciproca, sono state selezionate due startup vincitrici dell’edizione 2026:



Remedium Energy, che sta sviluppando una Carbon Capture Heat Battery, una soluzione che combina, all’interno dello stesso sistema, la cattura della CO2 attraverso calcare sintetico e l’accumulo di energia ad alta temperatura, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dei processi industriali ad alta intensità energetica;

UniSieve AG, che ha sviluppato una tecnologia avanzata per la separazione dei gas basata su membrane a setaccio molecolare che integrano MOF e zeoliti, con l’obiettivo di rendere più efficiente la separazione delle miscele gassose e la cattura della CO2.



Le due aziende hanno quindi avuto accesso alla Validation Phase, la seconda fase del percorso Call4Startup, durante la quale il potenziale delle rispettive tecnologie verrà ulteriormente valutato e validato con il supporto di Snam e dei suoi partner industriali italiani ed europei. Il programma punta ad avvicinare le soluzioni selezionate ad applicazioni industriali concrete attraverso l’analisi di casi d’uso reali.



Il vincitore della Call4Fellows



La prima edizione di Call4Fellows, l’iniziativa di Hyaccelerator dedicata a ricercatori, post-doc e scienziati, ha raccolto 57 candidature da parte di ricercatori di oltre 10 nazionalità, a testimonianza dell’interesse suscitato dal programma nella comunità scientifica internazionale.



A seguito di una prima valutazione delle candidature ricevute e di una fase di esplorazione della durata di due mesi, che ha coinvolto una shortlist di cinque fellows selezionati, Raffaele Cheula, attualmente ricercatore post-doc presso l’Università di Aarhus, in Danimarca, è stato selezionato come vincitore con la proposta “CO2 Capture Multiscale Design Framework”. Il progetto è stato scelto per il suo potenziale innovativo e la sua rilevanza industriale.



Nel corso dei prossimi 24 mesi, Raffaele Cheula lavorerà insieme a Snam e al Politecnico di Milano, uno dei partner universitari di Call4Fellows, allo sviluppo di una piattaforma computazionale avanzata per la progettazione di materiali e reattori di nuova generazione per la cattura della CO2. Il progetto punta ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie più efficienti per la cattura del carbonio, creando un ponte tra ricerca scientifica avanzata e applicazioni industriali.



Commentando i risultati della prima edizione, i rappresentanti di Snam e del Politecnico di Milano hanno sottolineato l’importanza strategica di Call4Fellows nel promuovere la collaborazione tra mondo accademico e industria e nell’accelerare lo sviluppo delle idee di ricerca più promettenti.



“La qualità delle candidature raccolte nelle due call di HyAccelerator conferma il valore del percorso di innovazione che stiamo costruendo. Con la prima edizione di Call4Fellows, in particolare, compiamo un ulteriore passo avanti, avvicinando la frontiera della ricerca scientifica alle sfide concrete dell’industria con soluzioni innovative capaci di contribuire all’evoluzione del sistema energetico”, ha dichiarato Claudio Farina, Chief Strategic Studies & Innovation Officer di Snam.



“La decarbonizzazione richiede ricerca, visione industriale e la capacità di trasformare le idee in soluzioni scalabili, e la collaborazione tra Snam e Politecnico di Milano dimostra quanto l’interazione tra questi elementi sia essenziale – dichiara Mario Motta, delegato del Politecnico di Milano alla Transizione energetica – Call4Fellows valorizza competenze scientifiche di alto livello mirate allo sviluppo di tecnologie concrete, e siamo lieti di contribuire alla realizzazione del progetto vincitore, frutto del lavoro di un Alumnus del Politecnico, a conferma del valore dei giovani ricercatori formati nel nostro Ateneo”.



In linea con il Piano Industriale di Snam presentato lo scorso marzo, entrambe le iniziative si concentrano sulle tecnologie a supporto dell’integrazione energetica, in particolare negli ambiti della cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2 (CCUS), dei sistemi di accumulo energetico di lunga durata (LDES) e della filiera dell’idrogeno.







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