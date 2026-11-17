(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2026 confermano la prosecuzione del trend positivo per Industrie Chimiche Forestali
(ICF), società tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico.Guido Cami, Presidente e Amministratore Delegato
di ICF, ha dichiarato: “La forza della nostra azienda si manifesta nella capacità di tutto il Team di adeguarsi continuamente alle turbolenze esterne, mantenendo la giusta rotta ed identificando nuovi sbocchi commerciali. Il servizio al cliente, la innovazione e l’assistenza tecnica sono valori imprescindibili che ci contraddistinguono in aggiunta al rispetto di tutte le normative e certificazioni richieste dalla Comunità Europea. Il piano degli investimenti previsto a budget procede inesorabile consolidando le basi per lo sviluppo futuro basato su flessibilità e reattività al contesto esterno. Siamo una grande squadra".I risultati al 30 settembre 2026
Nel periodo in esame, i Ricavi
si attestano a circa Euro 56,4 milioni, in crescita del 4,3% rispetto a Euro 54,1 milioni nei primi nove mesi del 2025.
L’EBITDA
si attesta a circa Euro 7,4 milioni (EBITDA margin pari al 13,1%), anch’esso in crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2025 che era stato pari ad Euro 7,2 milioni (EBITDA margin pari al 13,3%).
Al 30 settembre 2026 l’Indebitamento Finanziario Netto
è pari a circa Euro 9,8 milioni, in miglioramento sia rispetto ad Euro 10,0 milioni al 30 settembre 2025 che ad Euro 10,4 milioni al 30 giugno 2026, dopo cash out straordinari per circa Euro 3,1 milioni, di cui Euro 1,4 milioni relativi al piano di buy back ed Euro 1,7 milioni relativi al pagamento del dividendo a maggio 2026. Si conferma la buona generazione di cassa con Free Cash Flow pari a circa Euro 3,3 milioni negli ultimi 12 mesi.