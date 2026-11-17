Indicazioni rialziste per United Health
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Risultato positivo per la big delle assicurazioni sanitarie, parte del Dow Jones, che lievita dell'1,12%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 412 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 401,4 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```