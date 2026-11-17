Lottomatica, Ilex Capital Partners aumenta ancora lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Lottomatica , operatore del settore dei giochi quotato su Euronext Milan. Secondo l’aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Ilex Capital Partners ha aumentato ieri la propria posizione allo 0,95% (rispetto allo 0,88% datato 13 novembre 2026). È il quinto aumento consecutivo dal 6 novembre, quando il fondo era tornato sopra soglia con lo 0,57%.



Immutate le posizioni di BlackRock Financial Management (0,51% al 9 novembre), Capital Fund Management (1,44% al 9 novembre), Capula Investment Management (0,5% al 6 novembre), Citadel Advisors (0,72% al 6 novembre) e Millennium International Management (0,6% all’11 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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