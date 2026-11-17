Lottomatica, Ilex Capital Partners aumenta ancora lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Lottomatica, operatore del settore dei giochi quotato su Euronext Milan. Secondo l’aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Ilex Capital Partners ha aumentato ieri la propria posizione allo 0,95% (rispetto allo 0,88% datato 13 novembre 2026). È il quinto aumento consecutivo dal 6 novembre, quando il fondo era tornato sopra soglia con lo 0,57%.
Immutate le posizioni di BlackRock Financial Management (0,51% al 9 novembre), Capital Fund Management (1,44% al 9 novembre), Capula Investment Management (0,5% al 6 novembre), Citadel Advisors (0,72% al 6 novembre) e Millennium International Management (0,6% all’11 novembre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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