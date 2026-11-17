Morgan Stanley IM lancia la sua piattaforma di ETF attivi in Europa

(Teleborsa) - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ha lanciato questa settimana la sua piattaforma di Exchange-Traded Fund (ETF) a gestione attiva in Europa, introducendo quattro ETF UCITS domiciliati in Irlanda pensati per offrire agli investitori sia esposizione a temi strutturali di lungo termine sia opportunità di investimento high-conviction, individuate attraverso il processo di investimento attivo di MSIM. Il lancio segna l'espansione dell'attività di MSIM nel settore degli ETF e riflette un impegno a lungo termine nei confronti dell'Europa, si legge in una nota.



La gamma di ETF azionari a gestione attiva di MSIM combina l'analisi fondamentale di tipo bottom-up con un approccio sistematico basato su regole, avvalendosi delle competenze di Morgan Stanley Research, per la prima volta in un ETF attivo. L'offerta iniziale comprende tre strategie tematiche a livello globale incentrate sulla diffusione dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, sul futuro dell'energia e sulla transizione verso un mondo multipolare, oltre a una quarta strategia incentrata specificamente sui titoli azionari europei. I nuovi ETF sono: Morgan Stanley AI & Tech Diffusion UCITS ETF, Morgan Stanley Future of Energy UCITS ETF, Morgan Stanley Multipolar World UCITS ETF, Morgan Stanley Europe Top Picks UCITS ETF.



"L'Europa rappresenta un passo avanti importante e naturale nella crescita della nostra attività globale nel settore degli ETF - ha affermato Ally Wallace, Global Head of ETF di Morgan Stanley Investment Management - Abbiamo adottato un approccio disciplinato e incentrato sul cliente, sviluppando la nostra offerta in settori in cui riteniamo che la competenza di Morgan Stanley in materia di investimenti e le sue capacità di ricerca a livello globale possano fornire un valore aggiunto agli investitori".



L'espansione europea di MSIM fa seguito alla crescita della sua attività nel settore degli ETF negli Stati Uniti, avviata nel 2023 e che, al 31 ottobre 2026, conta oltre 18,5 miliardi di dollari di patrimonio in gestione distribuiti su 21 prodotti che abbracciano strategie attive e sistematiche.



"Il mercato europeo degli ETF sta evolvendo rapidamente, con una domanda crescente di strategie attive e modalità più sofisticate per accedere alle opportunità di investimento» - ha affermato Sven Christen, Head of ETF Capital Markets, per l'area EMEA presso Morgan Stanley Investment Management - Vediamo l'opportunità di offrire agli investitori l'esperienza di Morgan Stanley in materia di investimenti attraverso un formato dinamico e negoziato in borsa, combinando le nostre capacità di gestione attiva con la trasparenza e l'accessibilità della struttura degli ETF UCITS".

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