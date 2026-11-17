New York: balza in avanti Newmont

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria , che avanza bene del 3,25%.



Lo scenario su base settimanale di Newmont rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Newmont mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 111,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 109.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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