New York: balza in avanti Newmont
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria, che avanza bene del 3,25%.
Lo scenario su base settimanale di Newmont rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Newmont mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 111,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 109.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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