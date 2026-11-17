New York: sell-off per United Health

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big delle assicurazioni sanitarie , che esibisce una perdita secca del 5,04% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' assicuratore sanitario rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di United Health mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 397,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 387,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 408,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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