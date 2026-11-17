Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che tratta con una perdita del 2,37%.



La tendenza ad una settimana di Technoprobe è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Technoprobe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,29 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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