Pirelli, Sinochem scende sotto il 14%

Per gli analisti la transizione può agire, in prospettiva, come catalizzatore per valutazione più elevata

(Teleborsa) - Il gruppo statale cinese Sinochem ha venduto circa 70 milioni di azioni di Pirelli & C. al prezzo unitario di 6,50 euro (6,76 euro alla chiusura di lunedì), attraverso un accelerated bookbuilding. Lo ha riferito Bloomberg che precisa che l'azienda chimica cinese è scesa ora sotto la soglia del 14%, rispetto al precedente valore di poco superiore al 20%.



Sinochem, un tempo primo azionista di Pirelli, ha progressivamente ridotto il proprio coinvolgimento dopo che le autorità italiane hanno fatto ricorso alla normativa "golden power" per limitare l'influenza del gruppo sul produttore di pneumatici.



Secondo gli analisti, sebbene le vendite abbiano esercitato una pressione sui titoli Pirelli nel breve periodo, la transizione potrebbe agire, in prospettiva, come un catalizzatore per una valutazione più elevata.



Mediobanca ha osservato che tale riduzione potrebbe favorire un rerating - una revisione al rialzo della valutazione - delle azioni Pirelli, specialmente qualora la quota detenuta da Sinochem dovesse scendere al di sotto del 10%. Secondo l’analista Andrea Balloni, una mossa del genere potrebbe allentare le restrizioni sui diritti di governance dell’azionista e consentire a un altro investitore di incrementare la propria partecipazione.



(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)

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