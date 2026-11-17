Take-Two Interactive Software scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore globale di videogiochi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,10%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 216 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 197,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 190,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```