Tasse, Valiani (Ugl Lazio): accordo importante su fisco

Sostegno concreto a lavoratori, famiglie e giovani imprese

(Teleborsa) - "L'intesa raggiunta oggi sulla riduzione della pressione fiscale per il 2027 è un risultato di grande rilievo sociale ed economico per il Lazio. Come UGL esprimiamo forte soddisfazione per un accordo che risponde concretamente ai bisogni di lavoratori, famiglie e tessuto produttivo, dimostrando l’efficacia di un confronto sindacale serio e orientato ai fatti. Tagliare le tasse ai redditi medio-bassi, tutelare i più fragili e dare ossigeno alle imprese è la chiave per rilanciare la crescita della nostra regione”.



Lo dichiara Armando Valiani, segretario regionale di UGL Lazio, commentando la firma dell’accordo sulle misure fiscali della legge di stabilità regionale 2027 con l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e il direttore generale Alessandro Ridolfi.



“La disapplicazione per il 2027 della maggiorazione dell'1,6% dell'addizionale regionale Irpef fino a 35 mila euro interesserà quasi il 75% dei contribuenti, garantendo un risparmio fino a 320 euro e difendendo il potere d’acquisto. Positivi anche le agevolazioni Irap per comuni montani, Terzo settore, cooperative sociali e nuove imprese giovanili under 35, oltre agli oltre 20 milioni stanziati per le utenze delle famiglie vulnerabili e al sostegno per il 'Dopo di Noi'”.



“Questo accordo dimostra che il dialogo istituzionale porta risultati tangibili. Ora vigileremo affinché questo percorso di alleggerimento fiscale diventi strutturale, puntando alla rimozione delle ulteriori maggiorazioni per restituire piena equità ai cittadini.” conclude il segretario regionale di UGL Lazio

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