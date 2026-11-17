The Italian Sea Group, SRI Global presenta la migliore offerta: 220 milioni per l’intero gruppo

Il 23 novembre il CdA delibererà sui prossimi passaggi dell’operazione

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), facendo seguito ai comunicati stampa relativi al processo competitivo finalizzato all’individuazione di

potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della Società, rende noto che si è concluso in data odierna tale processo, secondo quanto disposto dal Tribunale di Firenze nel procedimento di regolazione della crisi.



Al termine del processo, si legge in una nota, la migliore offerta è stata individuata in quella presentata da SRI Global Limited, avente ad oggetto l’acquisto dell’intero compendio aziendale di TISG per un corrispettivo pari ad Euro 220 milioni.



Il 23 novembre il CdA chiamato a deliberare sui prossimi passaggi dell’operazione

Il Consiglio di Amministrazione di TISG si riunirà lunedì 23 novembre 2026 per assumere le opportune deliberazioni, ivi inclusa, secondo quanto previsto nel piano di concordato preventivo depositato in data 2 novembre 2026, la presentazione al Tribunale – previa

acquisizione (i) di evidenza dell’effettiva disponibilità di fondi sufficienti ad adempiere agli impegni contenuti nell’offerta, incluso il piano industriale presentato dall’offerente, e (ii) delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti (incluse le Autorità

portuali), e in ogni caso subordinatamente alla stipulazione dei previsti accordi sindacali – dell’istanza di autorizzazione per la sottoscrizione con SRI Global Limited del contratto di affitto di azienda e del contratto preliminare di cessione.



La Società, conclude la nota, informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate.

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