EnQuest si ritira dal Mare del Nord: cede le attività britanniche

Accordo con NEO Next+, sostenuta da TotalEnergies, per un massimo di 960 milioni di dollari

(Teleborsa) - EnQuest Plc ha raggiunto un accordo per la cessione delle proprie attività upstream nel Regno Unito a NEO Next+, società sostenuta da TotalEnergies . L'operazione, che può raggiungere un valore complessivo di 960 milioni di dollari, rende EnQuest l'ultima società petrolifera e del gas ad avviare il disimpegno dal bacino del Mare del Nord, caratterizzato da giacimenti ormai maturi.



Secondo quanto comunicato dalla società, NEO Next+ Energy Upstream UK pagherà circa 840 milioni di dollari in contanti al momento del completamento dell'operazione, a cui si potranno aggiungere fino a 120 milioni di dollari di pagamenti variabili, legati all'andamento dei prezzi del petrolio e alle modifiche della fiscalità britannica.



EnQuest punta sul Sud-Est asiatico

La cessione rientra nella strategia di EnQuest di concentrare le proprie attività nel Sud-Est asiatico, in un contesto britannico caratterizzato da un quadro fiscale e normativo sempre più difficile.



Il governo del Regno Unito ha ripetutamente prorogato e aumentato la controversa imposta straordinaria sui profitti delle società petrolifere e del gas, contribuendo ad alimentare una serie di operazioni di fusione e acquisizione nel settore.



Oltre a TotalEnergies, NEO Next+ è sostenuta da una joint venture tra Repsol e NEO Energy, quest'ultima supportata dal fondo HitecVision.



Chiusura prevista nel primo trimestre 2027

Il completamento della vendita è subordinato a diverse condizioni, tra cui la conclusione delle acquisizioni da parte di EnQuest di partecipazioni in quattro contratti di condivisione della produzione in Malesia.



La chiusura dell'operazione con NEO Next+ è prevista nel primo trimestre del 2027.

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