Informazione scientifica sui farmaci: i medici premiano il rapporto diretto

GIMBÈ, il 97,7% dei medici considera centrale il rapporto diretto con l’informatore e il 96,8% è soddisfatto dell’informazione ricevuta

(Teleborsa) - L’informazione scientifica sui farmaci rimane fortemente ancorata al rapporto diretto tra medico e informatore scientifico, mentre i canali digitali, compresa l’intelligenza artificiale, svolgono ancora un ruolo prevalentemente complementare. È quanto emerge dal Report dell’Osservatorio GIMBE "L’informazione scientifica su farmaci e parafarmaci. Canali, qualità percepita e fabbisogni dei medici", basato su un’indagine condotta su oltre 2 mila medici. Il Report è stato finanziato dalla Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (FEDAIISF), che non ha avuto alcun ruolo nell’analisi e nell’interpretazione dei dati né nella stesura e revisione del Report.



"Fino a oggi – sottolinea Francesco Ferrari, Presidente federale della FEDAIISF – nelle aziende farmaceutiche e tra gli addetti ai lavori si sono susseguite numerose ipotesi su come i medici preferiscano ricevere l’informazione scientifica e su come questa debba evolvere nell’era dei social media e dell’intelligenza artificiale. Come FEDAIISF abbiamo voluto verificarlo direttamente, chiedendo ai medici come valutano l’informazione scientifica attuale e come vorrebbero riceverla in futuro. La Fondazione GIMBE ha risposto pienamente alle nostre aspettative di rigore metodologico per la ricerca. Il suo Presidente, Nino Cartabellotta, ha messo a nostra disposizione sin dall’inizio le sue competenze scientifiche e quelle dei professionisti di GIMBE per trasformare questa idea in un’indagine strutturata, in un contesto segnato dalla crescente complessità delle terapie".



"In un ecosistema informativo sempre più frammentato – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – i dati mostrano che la relazione personale con l’informatore scientifico conserva un valore molto elevato. Ma ai medici non basta ricevere informazioni: chiedono contenuti sempre più rigorosi, aggiornati e indipendenti".



La visita dell’informatore scientifico del farmaco (ISF) si conferma il principale canale di informazione attraverso cui i medici ricevono informazioni sui farmaci: la indica il 98,9% dei rispondenti, fronte del 33,6% per e-mail o newsletter e del 28,8% per webinar o eventi digitali. Ancora più netto il valore attribuito alla relazione personale: il 97,7% considera importante o molto importante il confronto diretto con l’ISF. Anche la percezione del ruolo dell’ISF è prevalentemente orientata alla dimensione scientifica e professionale: il 46,3% lo definisce una figura scientifica orientata all’aggiornamento del medico e il 35,6% un interlocutore con cui instaurare uno scambio professionale. Il 17,8% gli attribuisce invece una funzione prevalentemente commerciale, pur riconoscendogli in alcuni casi competenze scientifiche.



Il giudizio sull’informazione ricevuta è ampiamente positivo: il 96,8% dei medici si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto dell’informazione fornita dagli informatori scientifici. Anche la qualità dei contenuti ottiene valutazioni favorevoli: l’85% considera buona o eccellente la qualità e l’aggiornamento scientifico delle informazioni veicolate dalle aziende attraverso i diversi canali.



I canali digitali messi a disposizione dalle aziende farmaceutiche sono ancora utilizzati frequentemente da una quota minoritaria di medici: siti web e piattaforme digitali vengono utilizzati spesso o molto spesso da circa un medico su 5 (20,9%) così come e-mail e newsletter (19,3%), strumenti basati sull’intelligenza artificiale dall’11,9% e social network dal 7,1%. Oltre la metà dei rispondenti (53,8%) dichiara di non utilizzare mai strumenti di AI messi a disposizione dalle aziende. "La trasformazione digitale – osserva Cartabellotta – non sembra sostituire il rapporto in presenza. I dati indicano piuttosto un modello ibrido, nel quale gli strumenti digitali possono integrare la relazione con l’informatore, migliorando accesso, tempestività e qualità dell’informazione".



I bisogni informativi si concentrano soprattutto sui nuovi farmaci e sulle terapie innovative (78,1%) e sull’uso appropriato dei farmaci (61,9%). Emerge inoltre una forte richiesta di ampliare i contenuti oltre quelli strettamente legati ai prodotti promossi: l’85,1% dei rispondenti vorrebbe ricevere dall’ISF anche materiali scientifici aggiuntivi, come documenti istituzionali, dati provenienti da registri, pubblicazioni scientifiche e atti congressuali.



La richiesta di maggiore rigore riguarda anche i parafarmaci, per i quali l’82,7% dei medici auspica standard qualitativi e scientifici analoghi a quelli dei farmaci. "È un dato particolarmente rilevante – sottolinea Cartabellotta – perché per i parafarmaci non esiste un inquadramento informativo equivalente a quello previsto per i medicinali. Emerge quindi una chiara aspettativa dei medici verso standard più elevati di qualità, rigore e trasparenza dell’informazione".



Più della metà dei rispondenti (57,6%) ritiene necessario rinnovare l’attuale modello di informazione scientifica, mentre resta limitato il consenso verso la profilazione dei bisogni informativi a fini di marketing (37,2%).



"Dalla lettura dei numeri – commenta Ferrari – emerge che il medico gradisce ricevere l’informazione scientifica, anche su contenuti che vanno oltre il farmaco promosso, purché sia veicolata dall’Informatore Scientifico del Farmaco. Rispetto a social, mail, strumenti di intelligenza artificiale, continua a privilegiare il contatto umano, tanto da considerare importante non solo ricevere informazioni scientifiche ma anche confrontarsi con l’Informatore Scientifico del Farmaco su patologie e terapie. L’AI può rappresentare un importante supporto a questo confronto, mettendo a disposizione contenuti ricavati dall’analisi dei big data".



"L’indagine – conclude Cartabellotta – non evidenzia una richiesta di sostituire il modello attuale, quanto piuttosto di farlo evolvere. I fabbisogni espressi riguardano soprattutto la qualità, l’indipendenza e l’aggiornamento dei contenuti, insieme alla valorizzazione delle competenze scientifiche dell’informatore. Gli strumenti digitali e quelli basati sull’intelligenza artificiale possono affiancare la relazione in presenza, integrandola senza sostituirla".

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