Metano, Proxigas: "rinvio di un anno non basta, serve proroga di tre anni degli obblighi per gli importatori"

(Teleborsa) - "Il rinvio di un solo anno non è sufficiente per mettere gli importatori in condizione di poter adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento. Una proroga di tre anni può consentire di completare il quadro europeo e nazionale, definendo la normativa secondaria e tecnica per la compliance e garantendo un congruo periodo di adeguamento per i produttori". Lo ha detto il presidente di Proxigas Pier Lorenzo Dell'Orco, in audizione con il direttore generale Marta Bucci alla commissione Politiche Ue della Camera, sulla proposta di modifica del Regolamento Ue 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano (Com(2026) 569). Gli obblighi per gli importatori scattano il 1° gennaio 2027.



Il Regolamento impone agli importatori di gas, petrolio e carbone da Paesi extra Ue di dimostrare l'equivalenza dei sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni dei produttori esteri e di rispettare requisiti di intensità di metano. Sono adempimenti "che dipendono da Paesi produttori ed esportatori sui quali gli importatori europei non hanno potere di intervento" e "poco potere negoziale". In un mercato globale in cui gli esportatori hanno alternative, "il rischio è che l'applicazione del Regolamento porti a una riduzione della disponibilità di forniture per il mercato italiano, in particolare di Gnl", con ricadute su diversificazione e prezzi: un rischio rilevante per l'Italia, che produce solo il 5% del gas che consuma, e per l'Ue, che ne importa il 90%.



La Commissione propone un rinvio di un anno, in linea con il mandato del Consiglio, mentre il Parlamento europeo ne chiede tre: oggi parte il negoziato interistituzionale. Proxigas chiede anche di approvare rapidamente il ddl As 1836, individuando l'autorità nazionale competente e un regime sanzionatorio che tenga conto "dei casi di pregiudizio per la sicurezza degli approvvigionamenti". "Solo così gli importatori potranno pianificare i contratti con una prospettiva pluriennale, garantendo forniture sicure e competitive."

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