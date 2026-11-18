New York: brillante l'andamento di Cisco Systems

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cisco , in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di Cisco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 95,3 USD con area di resistenza individuata a quota 98,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 93,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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