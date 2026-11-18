New York: i venditori si accaniscono su United Health
(Teleborsa) - A picco la big delle assicurazioni sanitarie, che presenta un pessimo -4,05%.
Lo scenario su base settimanale di United Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico dell'assicuratore sanitario suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 368,1 USD con tetto rappresentato dall'area 383,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 362,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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