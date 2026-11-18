New York: in calo Chevron

(Teleborsa) - Sottotono il colosso petrolifero statunitense , che passa di mano con un calo del 3,43%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che il gigante oil di San Ramon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2%, rispetto a -3,86% dell' indice americano ).





Lo studio di Chevron presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 204,6 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 211,5. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 202,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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