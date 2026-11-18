New York: in rally F5

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda che fornisce soluzioni di sicurezza e distribuisce applicazioni multi-cloud , che mostra una salita bruciante del 5,56% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di F5 più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di F5 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 310,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 327,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 299,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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