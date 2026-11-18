New York: rosso per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ribasso per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che presenta una flessione del 3,39%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alnylam Pharmaceuticals rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Alnylam Pharmaceuticals suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 148,8 USD con tetto rappresentato dall'area 155,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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