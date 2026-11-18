New York: Take-Two Interactive Software in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore globale di videogiochi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,30%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Take-Two Interactive Software evidenzia un declino dei corsi verso area 212,6 USD con prima area di resistenza vista a 223,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 206,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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