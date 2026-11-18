New York: Take-Two Interactive Software in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore globale di videogiochi, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,30%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario di breve periodo di Take-Two Interactive Software evidenzia un declino dei corsi verso area 212,6 USD con prima area di resistenza vista a 223,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 206,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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