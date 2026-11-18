Saipem, ricavi e margini in crescita nei nove mesi. Attesi ricavi per oltre 16 miliardi nel 2026

(Teleborsa) - L’andamento dei risultati dei primi nove mesi del gruppo Saipem evidenzia ricavi e margini in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante le complessità generate dal conflitto nel Medio Oriente.



I risultati



Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo ha registrato ricavi per 11,5 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente. L'EBITDA adjusted è aumentato del 9% a 1,3 miliardi. L'Utile netto è diminuito del 5% a 210 milioni, mentre il dato adjusted ha segnato una contrazione del 19,5% a 178 milioni. La Generazione di cassa è stata pari a 792 milioni, inclusi i proventi derivanti dalla cessione delle attività di perforazione in acque poco profonde pari a 258 milioni. La posizione finanziaria netta migliora sia al lordo che al netto degli impegni legati ai canoni di locazione.



Nel terzo trimestre Saipem ha consuntivato ricavi per 4.113 milioni (+9,1%), EBITDA adjusted per 468 milioni (+7,1%). L'Utile netto di 114 milioni (+40,7%), mentre il dato adjusted si è contratto del 42% a 47 milioni.



Sul piano commerciale, gli ordini acquisiti nei primi nove mesi si sono attestati a 11,1 miliardi di euro, in crescita del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel solo terzo trimestre i Nuovi ordini acquisiti ammontano a circa 5,4 miliardi, quasi raddoppiati rispetto ai 3,2 miliardi del corrispondente trimestre del 2025.



Guidance 2026



La società ha confermato le previsioni per il 2026: Ricavi pari a circa 15,5 miliardi di euro, EBITDA adjusted per 1,75 miliardi, Cash Flow Operativo di 1,0 miliardo, Investimenti di 450 milioni, Free Cash Flow di circa 600 milioni.



Sul piano commerciale, la società aggiunge che i risultati ottenuti nei primi nove mesi dell’anno in termini di acquisizione ordini, insieme alle numerose opportunità in fase avanzata di negoziazione, rafforzano la fiducia in una raccolta ordini 2026 superiore a quella del 2025.



Guidance 2027



Il Cda ha approvato il budget 2027 e la guidance 2027, che vede: Ricavi pari a circa 16,5 miliardi, EBITDA per 2,0 miliardi e Investimenti per 450-500 milioni di euro.



La Guidance 2027, che è supportata da un portafoglio ordini pari a 31 miliardi di euro e da una forte visibilità sull’utilizzo degli asset di Gruppo, incorpora l’ipotesi che le attività di Saipem in Medio Oriente rimangano impattate da extra costi in linea con quanto registrato nel 2026. Per il 2027, Saipem stima una cash flow conversion in linea con il 2026.



Aggiornamento sulla fusione tra Saipem e Subsea7



A oggi sono state ottenute dalle autorità antitrust competenti 13 delle 16 autorizzazioni necessarie al completamento della fusione.

Saipem e Subsea7 continuano a collaborare costruttivamente con le autorità antitrust rimanenti per arrivare al perfezionamento della prospettata fusione nella prima parte del 2027.

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