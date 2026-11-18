Salute: sedentari oltre 17,6 milioni italiani, ma muoversi riduce rischio di morte

L'esperienza di Giorgio Rivari, da 25 anni maestro di danza in Friuli Venezia Giulia

(Teleborsa) - In Italia non pratica né sport né attività fisica nel tempo libero il 30,8 per cento delle persone di 3 anni e più, circa 17 milioni 670mila, secondo il rapporto dell'Istat sui fattori di rischio per la salute riferito al 2025 e diffuso il primo aprile 2026. La quota è scesa di 2,4 punti rispetto al 33,1 per cento del 2024 ed era al 39,9 per cento nel 2015. Sono sedentarie il 34,2 per cento delle donne e il 27,2 per cento degli uomini. Fra chi pratica sport, oltre 21,5 milioni di persone nel 2024, il 7,8 per cento si dedica alla danza o al ballo, secondo la rilevazione dell'Istat sulla pratica sportiva diffusa il 30 giugno 2025.



Sul legame fra movimento e salute i dati sono quelli delle istituzioni sanitarie. L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda agli adulti almeno 150 minuti a settimana di attività di intensità moderata e stima che nel 2022 il 31 per cento degli adulti nel mondo, circa 1,8 miliardi di persone, non raggiungesse i livelli raccomandati. Nella scheda informativa sull'attività fisica l'Oms indica per le persone insufficientemente attive un rischio di morte più alto del 20-30 per cento rispetto a chi è sufficientemente attivo, e riporta che l'attività regolare riduce i sintomi di depressione e ansia. In Italia, secondo la sorveglianza Passi dell'Istituto superiore di sanità sulla popolazione adulta, nel biennio 2023-2024 il 50 per cento risulta fisicamente attivo secondo i criteri dell'Oms, il 23 per cento parzialmente attivo e il 27 per cento sedentario, con una quota di sedentari del 16 per cento al Nord e del 38 per cento al Sud.



L'effetto sulla durata della vita e sui conti pubblici è stato stimato dall'Ocse e dall'Oms nel rapporto Step Up!, pubblicato nel febbraio 2023 e riferito ai 27 Paesi dell'Unione europea. Se tutti raggiungessero i 150 minuti settimanali, secondo il modello del rapporto, la speranza di vita delle persone oggi insufficientemente attive aumenterebbe di 7,5 mesi, si eviterebbero più di 10 mila morti premature l'anno e, entro il 2050, 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili, fra cui 3,8 milioni di casi di malattie cardiovascolari e 3,5 milioni di casi di depressione. Il risparmio per i sistemi sanitari è stimato in circa 8 miliardi di euro l'anno a parità di potere d'acquisto, lo 0,6 per cento della spesa sanitaria. Per l'Italia il rapporto stima in 1,3 miliardi di euro l'anno, in media fra il 2022 e il 2050, la spesa per curare le malattie legate all'insufficiente attività fisica.



Sulla danza in particolare le prove sono meno ampie. Una revisione pubblicata sul British Medical Journal il 14 febbraio 2024, che ha messo insieme 218 studi randomizzati con 14.170 partecipanti con depressione, ha rilevato per la danza riduzioni ampie dei sintomi rispetto ai gruppi di controllo; il risultato poggia su pochi studi e gli autori giudicano bassa la qualità complessiva delle prove. Sono dati riferiti all'attività fisica in generale e a popolazioni di studio, non a singoli metodi di insegnamento.



In questo segmento lavora Giorgio Rivari, maestro di danza e di sviluppo personale, 66 anni, attivo nell'insegnamento da 25 anni fra il Friuli Venezia Giulia e altre località italiane secondo quanto riferito. Il metodo che propone attinge, nella sua descrizione, alla danza classica, moderna e jazz, alla tecnica Feldenkrais e alla cimatica, e mette al centro la consapevolezza del corpo invece della perfezione tecnica richiesta nei percorsi accademici.



"Io non esigo la perfezione del movimento, ma insegno a recuperare la naturalità del movimento", spiega Rivari. "Faccio muovere le persone in modo che incontrino in maniera naturale eventuali blocchi emotivi e riscoprano quelle che sono le capacità latenti".



L'idea di fondo è che la capacità di danzare non sia riservata a chi ha una formazione specifica. "Non è vero che molte persone non sono in grado di danzare, semplicemente non sanno di avere questa capacità", sostiene il maestro. Secondo quanto riferito, il pubblico che segue le sue lezioni è composto in prevalenza da donne, con un'età che va dai 20 agli 80 anni, mentre gli uomini restano una quota minoritaria.



Sulla composizione delle classi Rivari collega la presenza femminile a un'esigenza di tempo personale. Riferendosi alle allieve osserva: "Ha bisogno di recuperare i propri spazi personali. Ha bisogno di ritagliarsi quel tempo dedicato a se stessa". Il dato si colloca in un quadro nazionale in cui, secondo la rilevazione Istat sul 2024, le donne praticano sport meno degli uomini e con minore frequenza: pratica sport il 31,8 per cento delle donne contro il 43,4 per cento degli uomini e si allena tre o più volte a settimana il 32,8 per cento delle sportive contro il 40,3 per cento degli sportivi.



Tratto distintivo dell'approccio è, nella descrizione del maestro, l'assenza di competizione: le lezioni sono organizzate in modo che gli allievi si incoraggino a vicenda invece di misurarsi fra loro. "Una persona che gioisce della capacità dell'altra. Secondo me è sano, molto sano", commenta Rivari.



Rivari legge la sedentarietà sul piano degli stili di vita: "Il mondo è cambiato. Corri per guadagnare, diventi competitivo, sei sempre in guerra con gli altri". E aggiunge: "Per raggiungere un obiettivo ti perdi una bella fetta della tua vita che possono essere gli affetti, la camminata in bosco, l'incontro con altre persone per fare qualcosa di buono".



L'attività non si limita alle lezioni. Secondo quanto riferito, Rivari continua a esibirsi e porta i propri allievi in scena, fra l'altro al Festival della Danza di Monfalcone, dove una sua coreografia ha ottenuto una borsa di studio. "Scopri che finalmente esisti", sintetizza il maestro descrivendo l'esperienza degli allievi.



Sul proprio ruolo Rivari insiste sul carattere collettivo del lavoro in sala. "Il mio compito è risvegliare la persona perché lavori su di sé. Io non faccio granché, per dire la verità. Le cose belle si fanno assieme", conclude. Le lezioni proseguono fra il Friuli Venezia Giulia e le altre località in cui il maestro opera, con un percorso rivolto ad adulti di ogni età e livello di esperienza.







Condividi

```