Avio, Mariani (Leonardo): restare azionisti è una delle opzioni. Esclusa una contro-OPA

(Teleborsa) - Leonardo , colosso italiano della difesa, non esclude di restare nel capitale di Avio anche dopo l'offerta pubblica di acquisto lanciata dalla finlandese Iceye, ma non ha intenzione di rispondere con una contro-OPA. Lo ha detto il CEO Lorenzo Mariani, a margine del Premio Italia Informa al Senato, in dichiarazioni raccolte da Radiocor.



"Rimanere azionisti di Avio è una delle opzioni: non necessariamente quella che seguiremo, ma una delle opzioni", ha spiegato Mariani. Nell'ambito dell'offerta, Iceye ha aperto alla possibilità che gli attuali soci rilevanti di Avio reinvestano nella società dopo l'OPA. "L'ipotesi sarebbe di trasferire la somma ricevuta in cambio per le azioni che oggi abbiamo, investendola in uno dei veicoli" di Iceye, ha detto il CEO. "Sicuramente il fatto di poter investire nel veicolo significherebbe semplicemente rimanere azionista di Avio come siamo oggi", mentre "non è un nostro obiettivo investire in Iceye" direttamente.



Mariani ha invece escluso un rilancio: "Non prevedo in questo momento di fare una contro-OPA su Avio: non mi pare il caso, sia per le dimensioni dell'oggetto, sia perché non è in linea con la strategia con cui abbiamo affrontato la joint venture Bromo". E ha ribadito che "la cosa chiara è che noi non abbiamo l'obiettivo strategico di acquistare per intero Avio rispondendo all'OPA".



Leonardo, primo azionista di Avio con il 18%, sta esaminando la documentazione dell'offerta. "Siamo un azionista, anche se non di maggioranza ma il maggiore degli azionisti con la nostra quota", ha ricordato Mariani. "Stiamo sicuramente identificando i dettagli di questa offerta e dovremo portarla a un prossimo consiglio di amministrazione: probabilmente prima come un'informativa sulle varie opzioni e poi quando avremo raggiunto la decisione su come procedere".



"È prematuro parlare di cosa fare", ha aggiunto. "Il processo è in corso ed è un processo che richiede del tempo: le carte vanno studiate bene, bisogna vedere bene i dettagli dell'offerta, quali sono le opzioni e anche quale sarà anche la reazione degli altri azionisti, perché poi non sono tantissimi gli azionisti di un certo rilievo. Su questo poi si deciderà".



Quanto al ruolo dell'esecutivo, secondo Mariani "il governo avrà una sua posizione che esprimerà innanzitutto tramite la Golden Power, con delle prescrizioni e con delle indicazioni".

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