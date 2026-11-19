Banca Ifis, Two Sigma aumenta lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Banca Ifis, gruppo bancario quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Two Sigma Investments ha aumentato ieri la propria posizione al 2,13% (rispetto al 2% datato 12 ottobre 2026).
Immutate le posizioni di Marshall Wace (1,19% al 9 novembre) e PDT Partners (1,12% all'11 novembre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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