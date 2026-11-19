"Buy" per Zalando

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Grande giornata per la società che vende calzature e moda online , tra i componenti del DAX , che mette a segno un rialzo del 2,79%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Zalando è da comprare ai prezzi attuali pari a 29,13 Euro con stop loss individuato a quota 27,33 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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