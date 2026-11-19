Deutsche Bank, rumours: filiale italiana, nascoste perdite fino a 800 milioni su prestiti ipotecari

Adottate le "opportune correzioni e le misure volte a garantire l’assunzione delle responsabilità", la risposta della banca

(Teleborsa) - La filiale italiana di Deutsche Bank avrebbe usato derivati e contabilità ombra per nascondere perdite fino a 800 milioni di euro sui prestiti ipotecari. É quanto riferisce il Financial Times, riferendosi a una riserva occulta messa a punto dai manager italiani.



Un meccanismo rimasto in vigore per oltre dieci anni, fino al 2018, quando la vicenda è venuta alla luce grazie a una segnalazione interna. La banca, tuttavia, non ha mai reso pubblica la vicenda né gli esiti dell'indagine interna 'Project Aetos' che ha evidenziato carenze su operazioni bancarie di base e gestione del rischio sui prestiti ipotecari.



La risposta di Deutsche Bank



In risposta alle indiscrezioni del quotidiano Deutsche Bank ha dichiarato di avere "condotto un esame approfondito di vicende pregresse relative a Deutsche Bank S.p.A., tra cui alcune risalenti al 2008", aggiungendo che "la questione ha comportato una rivalutazione delle ipotesi di funding a seguito di modifiche della normativa locale che hanno inciso sul comportamento della clientela".



La banca ha assicurato che sono state adottate le "opportune correzioni e le misure volte a garantire l’assunzione delle responsabilità" e che la questione è stata "segnalata alle autorità di vigilanza competenti".



Per quanto riguarda la controllata italiana, la banca ha precisato che l'esame condotto con il revisore esterno ha concluso che "non fosse necessario procedere alla rideterminazione dei bilanci precedenti di Deutsche Bank S.p.A.".



"A livello di Gruppo, non si è resa necessaria alcuna ulteriore disclosure, poiché la questione non ha avuto un impatto significativo sull’andamento del Gruppo o dei singoli segmenti. Tutte le operazioni rilevanti relative agli esercizi precedenti erano state correttamente riflesse nei bilanci del Gruppo." ha concluso Deutsche Bank nella nota.

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