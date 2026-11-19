EuroGroup Laminations, Intesa abbassa target price con scarsa visibilità

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato la raccomandazione "Neutral" su Eurogroup Laminations , riducendo il target price da 1,20 a 1 euro per azione, per un upside potenziale del 42%.



Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre 2026 hanno mostrato alcuni segnali positivi: ricavi stabili, un miglioramento della redditività nel segmento e-mobility e la conferma, da parte del management, degli obiettivi per il 2026. Non è stata fornita alcuna guidance per il 2027, in attesa di comprendere meglio l'evoluzione del mercato.



Intesa Sanpaolo ha allineato le stime per l'intero esercizio 2026 agli obiettivi aziendali, confermando al contempo le previsioni su ricavi ed EBITDA per il biennio 2027-2028. Ha inoltre adeguato le voci relative ad ammortamenti e oneri finanziari in linea con l'andamento osservato nei primi nove mesi del 2026; ciò comporta una revisione al ribasso dell'utile netto rettificato, pari al 71,5% per il 2027 e al 40,7% per il 2028 rispetto alle stime precedenti.



"Considerando anche la scarsa visibilità sul futuro, dovuta alle attuali incertezze macroeconomiche e alle crisi geopolitiche, manteniamo un approccio prudente sul titolo, che riteniamo correttamente valutato con un multiplo EV/EBITDA rettificato 2027 pari a 4,7x", si legge nella ricerca.

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