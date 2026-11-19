Fincantieri, Marina Argentina interessata all'acquisto di tre corvette FCX20

(Teleborsa) - La Marina Argentina ha espresso la volontà di acquisire fino a tre corvette FCX20 sviluppate da Fincantieri , in configurazione full e corredate da un pacchetto di Supporto Logistico Integrato (ILS). L'interesse è stato formalizzato ieri a Roma con la firma di una Lettera di Intenti (LoI) tra i due Ministri della Difesa.



L'intesa contempla anche la possibilità di valutare ulteriori opportunità di collaborazione nel settore navale, anche attraverso l'eventuale acquisizione di unità navali già in servizio.



"Questa intesa conferma il valore strategico della cantieristica navale italiana come leva di cooperazione internazionale e di proiezione industriale del Sistema Paese - ha detto l'AD Pierroberto Folgiero - L'interesse dell'Argentina per le nostre piattaforme apre una prospettiva di collaborazi one di lungo periodo, fondata sulla capacità di coniugare eccellenza industriale, innovazione e cooperazione tra istituzioni, Forze Armate e industria. Per Fincantieri rappresenta un'ulteriore opportunità per tradurre il patrimonio della navalmeccanica ita liana in partnership strategiche sui mercati internazionali, rafforzando il ruolo del Gruppo quale riferimento globale nel settore".

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