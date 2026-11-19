Francoforte: movimento negativo per SAP

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca , con un ribasso del 2,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 186,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 192,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 184,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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