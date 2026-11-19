(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
In ribasso il metallo giallo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,17% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'oro suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 3.676,8 con tetto rappresentato dall'area 3.829,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3.625,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)