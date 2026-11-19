I Grandi Viaggi, HOOP all'attacco dopo l'assemblea: "hanno preferito nascondersi"

Il patto di minoranza chiama in causa la Consob

(Teleborsa) - Dopo l'assemblea di I Grandi Viaggi (IGV) del 16 novembre, HOOP torna all'attacco. HOOP ha promosso il patto parasociale di minoranza che, tramite il rappresentante comune Helios, aveva chiesto la convocazione dell'assemblea. "Il quadro è profondamente preoccupante", scrive il patto in una nota. "Lo è per i rilievi del Collegio sindacale, e ancor più per come hanno scelto di reagire amministratori e azionista di controllo".



Le sedie vuote



Al centro delle critiche c'è l'assenza in assemblea degli amministratori esecutivi Luigi Maria Clementi e Corinne Clementi e dei consiglieri Carlo Andrea Mortara e Fabrizio Prete, tutti interessati dalla proposta di azione di responsabilità. "Chiamati a rispondere, hanno preferito la fuga", attacca HOOP. Secondo il patto, gli amministratori conoscevano da tempo ordine del giorno, contestazioni e domande, ma "hanno scelto di sottrarsi, lasciando le sedie vuote e gli azionisti senza risposte". Disertare l'assemblea chiamata a giudicarne l'operato rappresenta, per HOOP, "una grave violazione dei doveri di diligenza e fedeltà imposti dalla carica" e "manda al mercato un messaggio che non ha bisogno di commenti".



La nomina contestata



HOOP critica la nomina ad amministratore di Liliana Maria Capanni, passata con il voto determinante dell'azionista di controllo Monforte & C.. "Per giudicare il passato, il Consiglio sceglie chi quel passato lo ha gestito", sintetizza il patto. Capanni è stata in passato responsabile investor relations e per molti anni dirigente preposto. Secondo HOOP i processi oggi sotto esame, compresi i bilanci di cui ha firmato l'attestazione, sono gli stessi in cui la nuova consigliera ha avuto un ruolo centrale. "Resta da capire come possa garantire un giudizio indipendente su di essi", afferma il patto. Pur senza mettere in discussione la professionalità della persona, HOOP contesta "una scelta di governance che va nella direzione opposta all'esigenza di trasparenza e rinnovamento di cui IGV avrebbe bisogno".



I rilievi del Collegio sindacale



Il patto parla di "criticità gravissime" e riporta il quadro descritto dai sindaci: la documentazione su operazioni del 2022-2024 è arrivata solo tra il 4 e il 12 novembre, l'ultima parte a quattro giorni dall'assemblea; i verbali del presidio sulle operazioni con parti correlate non permettono di verificarne con certezza la data di formazione e di sottoscrizione; le delibere sulla conversione di finanziamenti in capitale presentano "incongruenze cronologiche che mettono in dubbio la correttezza degli stessi bilanci"; per l'operazione Blue Bay Village manca la documentazione economica e valutativa dell'epoca, dal business plan alla determinazione dei valori pre e post money; le offerte di Deloitte e Forvis Mazars per la revisione indipendente non sono state portate in Consiglio, mentre la controllata, del cui board fa parte Luigi Maria Clementi, ha incaricato uno studio keniota con un perimetro più ristretto.



Il Collegio, riferisce HOOP, ha rilevato soprattutto una "sostanziale inerzia" del Consiglio. A quasi tre mesi dalla relazione del 19 agosto, aggiunge il patto, "non c'è alcuna traccia del piano organico di rimedio". "Possiamo davvero accettare questo livello di trasparenza, rigore e controllo in una società quotata?", si chiede HOOP.



Il no al piano di rimedio.



"È forse il fatto più grave dell'intera Assemblea", scrive il patto a proposito del voto contrario dell'azionista di controllo all'invito al CdA a completare la documentazione e ad approvare entro 30 giorni un piano di rimedio. Secondo HOOP, Monforte ha commesso "un clamoroso passo falso". Quel voto, sostiene il patto, ha reso ridicola la successiva dissertazione dell'amministratore di Monforte sulla terzietà della società rispetto a Luigi Maria Clementi e alla figlia Corinne. In assemblea Monforte era rappresentata da Giovanbattista Lefosse, partner fondatore dello studio Numeri & Norme Associati.



Lo statuto



HOOP rivendica la bocciatura delle modifiche statutarie, ottenuta con il voto contrario del patto e delle altre minoranze presenti. Secondo il patto, il voto dimostra che "la famiglia Clementi, dopo 28 anni di dominio incontrastato, ha perso il controllo dell'Assemblea Straordinaria". HOOP sostiene che la proposta avrebbe rimesso le modalità assembleari a regolamenti interni e a decisioni di un Consiglio in cui otto componenti su nove sono indicati dal socio di maggioranza. Avrebbe inoltre ammesso forme di partecipazione senza un luogo fisico di confronto. "Il tempismo è eloquente", osserva il patto: la proposta è arrivata nella prima assemblea in presenza dopo le restrizioni pandemiche.



L'azione di responsabilità



Il patto spiega di essersi astenuto sull'azione di responsabilità perché lo riteneva prematuro senza un quadro istruttorio completo e in assenza dei diretti interessati. La maggioranza, secondo HOOP, "ha invece preferito chiudere la questione prima ancora che l'istruttoria fosse conclusa". Il voto lascia comunque intatti i rilievi del Collegio e, sottolinea il patto, "tanto meno può essere letto come un'assoluzione".



L'appello alla vigilanza



"E le Autorità di vigilanza?", chiede infine HOOP. Secondo il patto, raramente si è visto il Collegio sindacale di una società quotata non in default formulare "rilievi tanto gravi e circostanziati". HOOP ricorda che i funzionari Consob, in quanto pubblici ufficiali, sono "obbligati per legge a segnalare alla Magistratura qualora emerga un grave quadro indiziario". "Continueremo a porre queste domande in ogni sede, finché non avranno una risposta", conclude il patto.

Condividi

```