(Teleborsa) - Entra nel vivo
delle modifiche parlamentari la manovra
con i partiti che puntano anche a migliorare le misure
proposte dal governo fin qui più criticate, dallo spalma Superbonus alla stretta
alla rivalutazione delle pensioni,
dalle risorse per la sanità alla scuola.
Pronti ad entrare nuovi condoni, il fondo culle vuote,
ma anche aggiustamenti alla flat tax all'1%
per i giovani.
Fondo "Culle per la vita"
Per prevenire l'abbandono dei neonati, FdI
propone un fondo con una dotazione di 1 milione
di euro annui dal 2027
per istituire le 'culle per la vita', punti d'accoglienza con sistemi di climatizzazione, videosorveglianza n
on identificativa e allarmi collegati ai servizi sanitari.
Pensioni, nodo rivalutazione e Quota 64
La manovra stabilisce l'adeguamento pieno degli assegni
solo fino a quattro volte
il minimo (2.447 euro), dopodiché scattano tagli progressivi. Si valuta la possibilità di portare la rivalutazione al 100% fino a 3mila euro
(cinque volte il minimo). Resta l'incognita della destinazione del Fondo per la flessibilità in uscita da 850 milioni.
Flat tax all'1% per i giovani
La manovra introduce una flat tax all'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente
dei giovani lavoratori fino ad un massimo di 2.500 euro. FdI propone estendere la proposta ai neoassunti.
Scuola, tagli rinviati
Intanto, la cosa certa è che il governo ha già fatto marcia indietro sui quasi 7 mila posti in meno negli organici dell'autonomia e del personale Ata inseriti in manovr
a. Non è ancora chiaro se la norma verrà espunta o rinviata al 2029.