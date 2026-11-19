Mare Group supera la soglia del 15% del capitale di DBA Group

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan, ha superato la soglia del 15% del capitale sociale di DBA Group , anch'essa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'ingegneria, nelle infrastrutture e nell'ICT. In particolare, Mare Group detiene 1.727.700 azioni, corrispondenti a oltre il 15% del capitale sociale.



Ad aprile 2025 Mare Group aveva comunicato il superamento della soglia del 10%. Dall'assemblea del 29 giugno 2026 siedono nel CdA di DBA Group Marco Lo Sardo, consigliere indipendente, e nel Collegio Sindacale Silverio Di Girolamo, sindaco effettivo, entrambi eletti dalle liste presentate da Mare Group.



La crescita della partecipazione "conferma, insieme alla presenza negli organi sociali, la natura industriale e di lungo periodo dell'investimento in DBA Group, azienda con competenze complementari alla piattaforma di ingegneria ad alta tecnologia di Mare Group", si legge in una nota. Mare Group intende contribuire allo sviluppo di collaborazioni nei settori di comune interesse e continuerà a seguire con attenzione il percorso di DBA Group, valutando nel tempo ogni opportunità coerente con la propria strategia di crescita.

Condividi

```