New York: sell-off per DaVita
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di dialisi, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di DaVita rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società di assistenza renale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 150,4 USD con tetto rappresentato dall'area 159,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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