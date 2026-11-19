OPA Pininfarina, le adesioni salgono al 78,2% nel penultimo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina , società quotata su Euronext Milan, risulta che oggi, 19 novembre, sono state presentate 246.179 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 10.724.598, pari al 78,2772% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 26 ottobre e si concluderà il 20 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.

Condividi

```