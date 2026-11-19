OPA Pininfarina, le adesioni salgono al 78,2% nel penultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina, società quotata su Euronext Milan, risulta che oggi, 19 novembre, sono state presentate 246.179 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 10.724.598, pari al 78,2772% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 26 ottobre e si concluderà il 20 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.
```