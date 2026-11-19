(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,30%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 934,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 994,4. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 914,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)