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/ Piazza Affari: performance negativa per BFF Bank
Piazza Affari: performance negativa per BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2026 - 12.30
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Seduta in ribasso per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che mostra un decremento del 2,30%.
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