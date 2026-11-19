Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che avanza bene del 2,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -1,36% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Technogym . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15,53 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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