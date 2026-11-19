Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che avanza bene del 2,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -1,36% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Technogym. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15,53 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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