Piazza Affari: risultato positivo per Technogym

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che lievita del 2,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technogym evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technogym rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technogym . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,4 Euro. Primo supporto visto a 14,95. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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