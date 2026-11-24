Piazza Affari: risultato positivo per Technogym
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che lievita del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technogym evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technogym rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technogym. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,4 Euro. Primo supporto visto a 14,95. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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