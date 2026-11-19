Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , con una flessione del 2,30%.



La tendenza ad una settimana di BFF Bank è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di BFF Bank si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,197 Euro. Prima resistenza a 1,273. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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