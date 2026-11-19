Pininfarina, ingresso di Andrea Novello come Chief Operations Officer

(Teleborsa) - Pininfarina , società quotata su Euronext Milan su cui c'è un'OPA in corso, ha annunciato che, a partire dal 7 gennaio 2027, Andrea Novello entrerà a far parte di Pininfarina in qualità di Chief Operations Officer (COO), riportando direttamente all’AD Paolo Dellachà.



Nel nuovo ruolo, Novello subentrerà a Marco Busi nella responsabilità del coordinamento delle Global Operations di Pininfarina, che comprendono Facility Management & Plant Security, Global PMO, Global Supply Chain e Global Quality Management System. Nell’ambito della Business Unit Mobility, a diretto riporto di Marco Busi, assumerà inoltre la responsabilità di Mobility Operations, che comprende le funzioni Manufacturing e Quality.



Novello vanta una consolidata esperienza nel settore automotive, maturata in contesti internazionali e in realtà quali Pininfarina, Maserati e Automobili Pininfarina.

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