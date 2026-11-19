(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.334,3 con area di resistenza individuata a quota 1.450,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.295,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)