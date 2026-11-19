Rivean Capital acquista la maggioranza di Errevi. KYIP Capital reinveste

(Teleborsa) - I fondi gestiti da Rivean Capital, operatore europeo di private equity, hanno sottoscritto un accordo per l'acquisizione della maggioranza di Errevi System, partner consulenziale IT che progetta, implementa e gestisce architetture tecnologiche su misura per le imprese. KYIP Capital reinvestirà nell'operazione insieme ai fondatori e ai principali manager del Gruppo, per sostenere la nuova fase di crescita.



Fondata nel 1997 a Reggio Emilia da Agostino Vertucci e Davide Rovesti, Errevi si è progressivamente affermata nei servizi IT, integrando competenze in infrastrutture cloud, gestione e protezione dei dati, cybersecurity e applicazioni aziendali, e sviluppando solide relazioni con clienti e partner tecnologici internazionali. Con l'ingresso di KYIP Capital nel 2024, la società ha avviato un percorso di crescita strutturata e rafforzamento organizzativo. Nel 2026, l'acquisizione di Netech ha segnato la nascita del Gruppo Errevi, ampliandone le competenze nei servizi gestiti, nella cybersecurity e nel cloud. Con sedi a Reggio Emilia, Milano e Roma e circa 125 professionisti, il Gruppo ha registrato nel 2025 ricavi pro forma superiori a 50 milioni di euro.



L'ingresso di Rivean, insieme al rinnovato impegno di KYIP Capital, sosterrà la crescita organica del Gruppo e l'aggregazione di aziende complementari, ampliandone l'offerta e la presenza sul territorio nazionale.



"Il mercato italiano delle infrastrutture IT, della cybersecurity e dei servizi gestiti è in crescita e ancora molto frammentato, con tante eccellenze locali - ha detto Giuseppe Franze, Partner e Head of Italy di Rivean Capital - L'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle aziende accelererà ulteriormente questa crescita, richiedendo investimenti significativi nell'adeguamento delle infrastrutture IT e creando nuove esigenze in termini di sicurezza, performance e gestione. In Errevi, un'azienda di qualità guidata da un imprenditore pienamente impegnato nel suo futuro, abbiamo trovato la piattaforma giusta per costruire il campione nazionale del settore".



"Nel 2024 abbiamo condiviso con i fondatori di Errevi l'ambizione di costruire un gruppo di riferimento nei servizi IT - ha aggiunto Gianluca Losi, CEO e Founding Partner di KYIP Capital - In questi due anni, il lavoro con gli imprenditori e il management ha consentito di raggiungere in anticipo gli obiettivi di crescita e sviluppo che ci eravamo prefissati, rafforzando l'azienda e creando le condizioni per questa nuova fase. Reinvestiamo perché vediamo ancora un importante potenziale da esprimere e condividiamo con Rivean la visione industriale per continuare a far crescere il Gruppo".

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