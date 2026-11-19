(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,87% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 43,86, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,52. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,64.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)