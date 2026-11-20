Milano
17:35
48.704
-2,48%
Nasdaq
19:09
25.496
-3,85%
Dow Jones
19:09
48.758
-0,69%
Londra
17:35
10.346
-1,02%
Francoforte
17:35
24.803
-2,60%
Venerdì 20 Novembre 2026, ore 19.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Coherent in discesa a New York
Coherent in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
20 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si muove in perdita la
società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 14,84% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Coherent, quotazioni in calo a New York
New York: Coherent rallies
New York: green light for Coherent
New York: rally for Coherent
Titoli e Indici
Coherent
-14,20%
Altre notizie
Coherent Soars in New York
Coherent Shares Fall in New York
New York: Coherent Trading Firmly
Coherent Plunges in New York
Coherent, shares lower in New York
New York: green light for Coherent
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto