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Coherent, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Coherent, quotazioni in calo a New York
Pressione sulla società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,10%.
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